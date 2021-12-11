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Общество11 декабря 2021 6:30

В Брянске для пациентов с подозрением на "омикрон" создали изолятор

В горбольнице №4 будет работать обсерватор на 41 койку
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске для пациентов, прибывших из эпиднеблагополучных стран, с подозрением на штамм коронавируса "омикрон" создали изолятор на базе Брянской областной инфекционной больницы. В коронавирусном госпитале на базе больница №4 будет работать обсерватор на 41 койку. Он рассчитан на контактных лиц и расположен в отдельном здании - в третьем терапевтическом отделении, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На границе Брянской области создали санитарно-карантинный пост. Такой же будет располагаться в брянском аэропорту.

Пациентов с подозрением на "омикрон" будут транспортировать ковидные бригады скорой помощи.

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