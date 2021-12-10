Высота лесной красавицы 14 метров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на Кургане Бессмертия установили новогоднюю елку. Высота лесной красавицы 14 метров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В ближайшие дни сотрудники паркового объединения нарядят ее. Пушистые ветви опутают шатром из гирлянд. Кроме того, пустят дополнительные гирлянды. Их закрепят с помощью троса. Это позволит сверкающим нитям держать форму, а на елке получится упорядоченный рисунок.

Кроме того, на Кургане установят сани со снеговиком, звезды, героев мультфильма «Ну, погоди!».

Сейчас на площади Воинской Славы гирляндами декорируют установленные арки. В ближайшее время электрики подключат их.

- Кстати, в этом году в трех брянских парках будут работать ледовые катки, - говорят в мэрии. - Кроме Кургана Бессмертия, покататься на коньках можно будет в парке Толстого и парке Железнодорожников.

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