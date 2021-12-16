Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 226 жителей региона, выздоровели 408 пациентов, зарегистрировали 21 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5990 ПЦР-тестов.

В целом у 93292 человек подтвердили коронавирус, вылечились 87308 жителей области, умерли 2625 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1196577.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 94 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь выявили 33 случая заболевания. На третьем месте – Брасовский район с 26 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 декабря 2021 года:

— Брянск – 35781 (+94)

— Брянский район – 9327 (+33)

— Дятьковский район – 4731 (+2)

— Карачевский район – 3191 (+13)

— Клинцы – 2995 (+2)

— Трубчевский район – 2544 (+8)

— Новозыбков – 2500 (+1)

— Стародубский район – 2464

— Навлинский район – 2263 (+10)

— Жуковский район – 2151 (+1)

— Унечский район – 2106 (+1)

— Выгоничский район – 1871 (+3)

— Брасовский район – 1869 (+26)

— Комаричский район – 1677 (+6)

— Почепский район – 1639 (+1)

— Фокино – 1415

— Климовский район – 1419 (+2)

— Погарский район – 1335

— Мглинский район – 1334 (+2)

— Клетнянский район – 1288

— Дубровский район – 1280(+10)

— Сельцо – 1258 (+10)

— Суземский район – 1025

— Злынковский район – 1026

— Суражский район – 966

— Клинцовский район – 958 (+1)

— Гордеевский район – 790

— Красногорский район – 711

— Севский район – 597

— Жирятинский район – 460

— Рогнединский район – 202

— Иногородние – 119.

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