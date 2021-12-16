Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 226 жителей региона, выздоровели 408 пациентов, зарегистрировали 21 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5990 ПЦР-тестов.
В целом у 93292 человек подтвердили коронавирус, вылечились 87308 жителей области, умерли 2625 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1196577.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 94 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь выявили 33 случая заболевания. На третьем месте – Брасовский район с 26 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 декабря 2021 года:
— Брянск – 35781 (+94)
— Брянский район – 9327 (+33)
— Дятьковский район – 4731 (+2)
— Карачевский район – 3191 (+13)
— Клинцы – 2995 (+2)
— Трубчевский район – 2544 (+8)
— Новозыбков – 2500 (+1)
— Стародубский район – 2464
— Навлинский район – 2263 (+10)
— Жуковский район – 2151 (+1)
— Унечский район – 2106 (+1)
— Выгоничский район – 1871 (+3)
— Брасовский район – 1869 (+26)
— Комаричский район – 1677 (+6)
— Почепский район – 1639 (+1)
— Фокино – 1415
— Климовский район – 1419 (+2)
— Погарский район – 1335
— Мглинский район – 1334 (+2)
— Клетнянский район – 1288
— Дубровский район – 1280(+10)
— Сельцо – 1258 (+10)
— Суземский район – 1025
— Злынковский район – 1026
— Суражский район – 966
— Клинцовский район – 958 (+1)
— Гордеевский район – 790
— Красногорский район – 711
— Севский район – 597
— Жирятинский район – 460
— Рогнединский район – 202
— Иногородние – 119.
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