«Ростелеком» обеспечил мобильной связью 50 малых населенных пунктов Брянщины

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» завершил строительство 50 базовых станций в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в Брянской области. Мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводной интернет стали доступны жителям 13 районов региона. Подключение базовых станций произведено по волоконно-оптическим линиям связи, что гарантирует качественный и устойчивый сигнал.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Текущий год можно назвать рекордным по объему выполненных работ в рамках устранения цифрового неравенства в регионе. Мы организовали в малых населенных пунктах области более 100 точек социального доступа в интернет и параллельно установили 50 вышек сотовой связи. Причем все базовые станции были подключены всего за четыре месяца. В итоге более 18 тысяч жителей области получили устойчивый доступ в Сеть».

Олег Казинский, начальник управления информационных технологий департамента экономического развития Брянской области:

«Благодаря проекту УЦН 2.0 в Брянской области серьезно улучшилось качество мобильного покрытия. Связь стала доступна не только в крупных городах региона, но и в малых населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Лидерами по количеству установленных в этом году базовых станций стали Стародубский и Севский районы. Уверен, что реализация проекта повысит уровень жизни селян».

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним провайдер приступил к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в деревнях, селах и поселках. Согласно условиям контракта к 2030 году мобильная связь появится более чем в 24 000 малых населенных пунктах страны. Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.