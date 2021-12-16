Военная прокуратура в Брянске добилась штрафа организации на 10 млн руб за коррупцию

Представителю фирмы и посреднику удалость избежать уголовной ответственности, так как они способствовали раскрытию преступления. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Военная прокуратура Брянского гарнизона наказала за получение взятки в особо крупном размере сотрудника одного из заводов. Выявили нарушения антикоррупционного законодательства при поставке товаров для нужд обороны, сообщают в надзорном ведомстве.

Установили, что в 2017 году управляющий директор этого завода договорился с руководителем одной из фирм, находящейся в городе Череповец Волгоградской области, о содействии в заключении договора поставки металлопроката и последующем покровительстве данной организации во время реализации условий контракта. За это в качестве вознаграждения ему дали 7,5 миллионов рублей.

После выявления нарушений на фирму завели административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере». И общество получило штраф 10 миллионов рублей.

- Володарский районный суд Брянска признал работника завода виновным и за получение взятки приговорил к лишению свободы, - говорят в пресс-службе военной прокуратуры Брянского гарнизона.

Представителю фирмы и посреднику удалость избежать уголовной ответственности, так как они способствовали раскрытию преступления.

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