В Брянской области в 2021 году выделили 215 млн рублей на социальные контракты

В этом году заключили 2066 социальных контрактов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области в 2021 году выделили 215 миллионов рублей на социальные контракты. Это соглашение между гражданином, имеющим доход ниже прожиточного минимума, и соцзащитой, которая помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию. Деньги будут освоены до конца года, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В этом году заключили 2066 социальных контрактов. Это почти в два раза больше, чем за три года до этого. С 2021-го механизм предоставления соцконтракта изменился и теперь он софинансируется из федерального бюджета.

- Из 2066 заключенных социальных контрактов 687 заключено по поиску работы на сумму 25,5 миллиона рублей, 569 - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 129,2 миллиона рублей, 265 - на ведение личного подсобного хозяйства на 25,2 миллиона рублей и 545 - на преодоление трудной жизненной ситуации на 28 миллиона рублей, — пояснил директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области Игорь Тимошин.

86,9% заявителей на соцконтракт по поиску работу уже трудоустроены. Три месяца они будут получать добавку к зарплате.

Предприниматель может получить по соцконтракту до 250 тысяч рублей. Его может получить и уже работающий предприниматель с условием, что он организует дополнительное рабочее место.

Самые популярные соцконтракты для бизнеса:

- парикмахерские услуги, услуги маникюра, косметологические услуги - 36,8%

- услуги торговли, общественного питания (кафе и продажа выпечки) - 9,9%

- покупка мотоблоков и другой сельхозтехники - 9,2%

- покупка оборудования для ремонтных работ - 8%

- услуги по обслуживанию авто (автосервис, шиномонтаж) — 6,7%

- развитие швейного дела — 6%.

На 2022-2024 годы в бюджете предусмотрели 740,5 миллиона рублей на заключение социальных контрактов.