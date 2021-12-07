Фото: ГТРК "Брянск".
Брянского журналиста Игоря Довидовича наградили медалью ордена «За заслуги Отечества II степени». Награду вручили 7 декабря в региональном правительстве, сообщает «ГТРК Брянск».
Журналисту медаль вручил губернатор Брянской области Александр богомаз. Указ о присвоении высокой награды еще в июле подписал президент РФ Владимир Путин.
Уже пятнадцать лет Игорь Довидович готовит сюжеты для информационных программ ГТРК «Брянск», а также авторские программы на различные темы. Журналист неоднократно становился призером и лауреатом международных и всероссийских профессиональных конкурсов.
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