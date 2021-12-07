В этом году планировали восстановление леса на площади 2,9 тысячи гектаров. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Брянской области на сохранение лесов выделили 84,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Средства направили по национальному проекту «Экология». В правительстве Брянской области отчитались за 11 месяцев работы.

На восстановление лесов выделили 9,4 миллиона рублей. В этом году планировали восстановление леса на площади 2,9 тысячи гектаров. По итогам 11 месяцев этого года лес восстановили на площади 3,1 тысячи гектаров. Это составило 107% от годового задания по региональному проекту.

На оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием выделили 55,05 миллиона рублей, лесохозяйственной техникой и оборудованием — 20,07 миллиона рублей.

- Приобрели катки-осветлители лесных культур, два автомобильных прицепа, измельчитель веток, навесные мульчеры, трактор, - говорят в пресс-службе регионального правительства. - В рамках проекта на приобретение лесопожарной техники и оборудования приобретен лесопатрульный комплекс МЛПК-1, грузовые и ремонтные автомобили, автоцистерна, квадроциклы и другая техника. Вручение приобретенной по нацпроекту техники состоится до конца года.

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