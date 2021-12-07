В Брянске чиновник Игорь Чубчиков встретится с журналистами

Фото: Игорь Чубчиков, vk.com.

На территории Брянского авто транспортного предприятия 7 декабря начальник транспортного отдела администрации Брянска Игорь Чубчиков встретится с журналистами. Начало пресс-конференции в 15.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Чиновник расскажет о будущем брянского транспорта.

Встреча с представителями СМИ пройдет на пассажирском автотранспортом предприятии не случайно. Это позволит воочию оценить состояние автопарка.

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