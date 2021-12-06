Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 233 жителя региона, выздоровели 315 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5186 ПЦР-тестов.

В целом у 90965 человек подтвердили коронавирус, вылечились 83499 жителей области, умерли 2412 пациентов.. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1146101.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 90 новых случая коронавируса. На втором месте Карачевский район. Здесь подтвердили 43 новых случая. На третьем месте Брянский район с 38 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 12 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 декабря 2021 года:

— Брянск – 34872 (+90)

— Брянский район – 9178(+38)

— Дятьковский район – 4602 (+11)

— Карачевский район – 3106 (+43)

— Клинцы – 2939

— Трубчевский район – 2487

— Новозыбков – 2435

— Стародубский район – 2424 (+2)

— Навлинский район – 2206(+17)

— Жуковский район – 2085

— Унечский район – 2029(+9)

— Выгоничский район – 1840

— Брасовский район – 1792 (+7)

— Комаричский район – 1641 (+6)

— Почепский район – 1587

— Фокино – 1392 (+3)

— Климовский район – 1381

— Мглинский район – 1306

— Погарский район – 1296

— Клетнянский район – 1251

— Дубровский район – 1232

— Сельцо – 1192 (+5)

— Суземский район – 994

— Злынковский район – 975

— Клинцовский район – 944

— Суражский район – 947

— Гордеевский район – 788

— Красногорский район – 700

— Севский район – 581

— Жирятинский район – 449 (+2)

— Рогнединский район – 196

— Иногородние – 118.

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