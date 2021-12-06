Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 233 жителя региона, выздоровели 315 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5186 ПЦР-тестов.
В целом у 90965 человек подтвердили коронавирус, вылечились 83499 жителей области, умерли 2412 пациентов.. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1146101.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 90 новых случая коронавируса. На втором месте Карачевский район. Здесь подтвердили 43 новых случая. На третьем месте Брянский район с 38 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 12 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 декабря 2021 года:
— Брянск – 34872 (+90)
— Брянский район – 9178(+38)
— Дятьковский район – 4602 (+11)
— Карачевский район – 3106 (+43)
— Клинцы – 2939
— Трубчевский район – 2487
— Новозыбков – 2435
— Стародубский район – 2424 (+2)
— Навлинский район – 2206(+17)
— Жуковский район – 2085
— Унечский район – 2029(+9)
— Выгоничский район – 1840
— Брасовский район – 1792 (+7)
— Комаричский район – 1641 (+6)
— Почепский район – 1587
— Фокино – 1392 (+3)
— Климовский район – 1381
— Мглинский район – 1306
— Погарский район – 1296
— Клетнянский район – 1251
— Дубровский район – 1232
— Сельцо – 1192 (+5)
— Суземский район – 994
— Злынковский район – 975
— Клинцовский район – 944
— Суражский район – 947
— Гордеевский район – 788
— Красногорский район – 700
— Севский район – 581
— Жирятинский район – 449 (+2)
— Рогнединский район – 196
— Иногородние – 118.
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