Брянский шахматист Ян Непомнящий выиграл 90 тысяч рублей в «Что? Где? Когда?»

Фото: 1tv. ru.

Брянский шахматист Ян непомнящий выиграл 90 тысяч рублей в программе «Что? Где? Когда?», задав вопрос о лыжнике Александре Большунове. Прямой эфир прошел в воскресенье, 5 декабря на Первом канале, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Знатокам Ян Непомнящий задал вопрос о тренировках Александра Большунова Он спросил, что устанавливают в микроавтобусе, который едет перед лыжником в момент летних тренировок. Игроки ответили, что там - аэродинамическая установка, обдувающая спортсмена, или снежная машина, которая делает дорожку.

На самом деле в машине устанавливают зеркало, чтобы лыжник корректировал технику.

Знатоки ответили неверно и потерпели поражение.

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