Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 233 жителя региона, выздоровели 357 пациентов, зарегистрировали 18 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4915 ПЦР-тестов.
В целом у 90732 человек подтвердили коронавирус, вылечились 83184 жителя области, умерли 2392 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1140915.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 104 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 21 новый случай. На третьем месте Брасовский район с 14 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 декабря 2021 года:
— Брянск – 34782 (+104)
— Брянский район – 9140 (+11)
— Дятьковский район – 4591(+21)
— Карачевский район – 3063 (+4)
— Клинцы – 2939 (+5)
— Трубчевский район – 2487(+11)
— Новозыбков – 2435 (+9)
— Стародубский район – 2422
— Навлинский район – 2189 (+5)
— Жуковский район – 2085(+1)
— Унечский район – 2020(+1)
— Выгоничский район – 1840 (+5)
— Брасовский район – 1785(+14)
— Комаричский район – 1635
— Почепский район – 1587(+8)
— Фокино – 1389 (+5)
— Климовский район – 1381 (+1)
— Мглинский район – 1306(+1)
— Погарский район – 1296(+3)
— Клетнянский район – 1251
— Дубровский район – 1232
— Сельцо – 1187(+6)
— Суземский район – 994(+1)
— Злынковский район – 975(+2)
— Клинцовский район – 944
— Суражский район – 947(+5)
— Гордеевский район – 788(+2)
— Красногорский район – 700 (+3)
— Севский район – 581
— Жирятинский район – 447(+1)
— Рогнединский район – 196 (+4)
— Иногородние – 118.
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