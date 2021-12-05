Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 233 жителя региона, выздоровели 357 пациентов, зарегистрировали 18 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4915 ПЦР-тестов.

В целом у 90732 человек подтвердили коронавирус, вылечились 83184 жителя области, умерли 2392 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1140915.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 104 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 21 новый случай. На третьем месте Брасовский район с 14 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 декабря 2021 года:

— Брянск – 34782 (+104)

— Брянский район – 9140 (+11)

— Дятьковский район – 4591(+21)

— Карачевский район – 3063 (+4)

— Клинцы – 2939 (+5)

— Трубчевский район – 2487(+11)

— Новозыбков – 2435 (+9)

— Стародубский район – 2422

— Навлинский район – 2189 (+5)

— Жуковский район – 2085(+1)

— Унечский район – 2020(+1)

— Выгоничский район – 1840 (+5)

— Брасовский район – 1785(+14)

— Комаричский район – 1635

— Почепский район – 1587(+8)

— Фокино – 1389 (+5)

— Климовский район – 1381 (+1)

— Мглинский район – 1306(+1)

— Погарский район – 1296(+3)

— Клетнянский район – 1251

— Дубровский район – 1232

— Сельцо – 1187(+6)

— Суземский район – 994(+1)

— Злынковский район – 975(+2)

— Клинцовский район – 944

— Суражский район – 947(+5)

— Гордеевский район – 788(+2)

— Красногорский район – 700 (+3)

— Севский район – 581

— Жирятинский район – 447(+1)

— Рогнединский район – 196 (+4)

— Иногородние – 118.

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