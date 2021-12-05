Брянский профессор стал лауреатом международного экологического конкурса

Фото: БГИТУ.

Профессор Брянского государственного инженерно-технологического университета Сергей Смирнов стал лауреатом международного экологического конкурса EcoWorld-2021. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.

30 ноября стали известна результаты экологического конкурса, который провела Российской академией естественных наук. В нем участвовали представители 16 стран из Европы, Азии и Америки. Конкурсные испытания они проходили по восьми номинациям.

В номинации «Экологическое образование, просвещение и культура» профессора Сергея Смирнова отметили дипломом 1-й степени за проект «Повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения с использованием патриотической составляющей в контексте стратегии экологической безопасности России». Также ему вручили ведомственный орден.

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