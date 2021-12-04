Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 234 жителя региона, выздоровели 316 пациентов, зарегистрировали 19 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5726 ПЦР-теста.
В целом у 90449 человек подтвердили коронавирус, вылечились 82827 жителей области, умерли 2374 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1136000.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 139 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили42 новых случаев. На третьем месте Карачевский район с 21 ковид-положительным. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 12 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 декабря 2021 года:
— Брянск – 34678 (+139)
— Брянский район – 9129 (+42)
— Дятьковский район – 4570
— Карачевский район – 3059(+21)
— Клинцы – 2934 (+2)
— Трубчевский район – 2476
— Новозыбков – 2426(+4)
— Стародубский район – 2422 (+1)
— Навлинский район – 2184(+1)
— Жуковский район – 2084
— Унечский район – 2019(+3)
— Выгоничский район – 1835(+4)
— Брасовский район – 1771(+15)
— Комаричский район – 1635
— Почепский район – 1579
— Фокино – 1384
— Климовский район – 1380
— Мглинский район – 1305
— Погарский район – 1293
— Клетнянский район – 1251
— Дубровский район – 1232
— Сельцо – 1181
— Суземский район – 993
— Злынковский район – 973
— Клинцовский район – 944(+1)
— Суражский район – 942
— Гордеевский район – 786
— Красногорский район – 697
— Севский район – 581
— Жирятинский район – 446 (+1)
— Рогнединский район – 192
— Иногородние – 118.
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