Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 234 жителя региона, выздоровели 316 пациентов, зарегистрировали 19 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5726 ПЦР-теста.

В целом у 90449 человек подтвердили коронавирус, вылечились 82827 жителей области, умерли 2374 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1136000.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 139 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили42 новых случаев. На третьем месте Карачевский район с 21 ковид-положительным. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 12 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 декабря 2021 года:

— Брянск – 34678 (+139)

— Брянский район – 9129 (+42)

— Дятьковский район – 4570

— Карачевский район – 3059(+21)

— Клинцы – 2934 (+2)

— Трубчевский район – 2476

— Новозыбков – 2426(+4)

— Стародубский район – 2422 (+1)

— Навлинский район – 2184(+1)

— Жуковский район – 2084

— Унечский район – 2019(+3)

— Выгоничский район – 1835(+4)

— Брасовский район – 1771(+15)

— Комаричский район – 1635

— Почепский район – 1579

— Фокино – 1384

— Климовский район – 1380

— Мглинский район – 1305

— Погарский район – 1293

— Клетнянский район – 1251

— Дубровский район – 1232

— Сельцо – 1181

— Суземский район – 993

— Злынковский район – 973

— Клинцовский район – 944(+1)

— Суражский район – 942

— Гордеевский район – 786

— Красногорский район – 697

— Севский район – 581

— Жирятинский район – 446 (+1)

— Рогнединский район – 192

— Иногородние – 118.

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