Фото: официальный сайт Брянского областного суда.

Стали известны имена претендентов на пост председателя Брянского областного суда. Об этом сообщают «Брянские новости».

На этот пост претендует судья Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции Сергей Фоминых. А также заместитель председателя Орловского областного суда Александр Курганов.

Сергею Фоминых 42 года. В 2002 году он получил высшее юридическое образование по окончании кировского филиала Московской государственной юридической академии.

Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Трудился на посту мирового судьи, после перешел в федеральные судьи. В 2019 году его назначили судьей апелляционного суда в Нижнем Новгороде.

Андрею Курганову 56 лет. Он окончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского. Ему довелось поработать следователем органов внутренних дел. Судьей стал с 1996 года. В 2018 году его назначили заместителем председателя Орловского областного суда.

Заявления выше названных претендентов рассмотрит в ближайшее время Высшая квалификационная коллегия судей России.

Напомним, должность руководителя регионального суда вакантна с октября 2020 года, когда председатель Евгений Быков уехал в Калининград. Кандидатуру Натальи Третьяковой, которая сейчас исполняет обязанности председателя Брянского областного суда, не поддержал Верховный суд России.

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