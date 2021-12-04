Руководителем Союза журналистов Брянщины вновь избрали Людмилу Бобунову

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянской области Людмилу Бобунову вновь избрали председателем региональной общественной организации Союза журналистов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Людмила Бобуноа отчиталась о проведенной работе за прошедший период. Союз журналистов Брянской области она возглавляет с октября 2016 года.

На отчетно-выборной конференции вместе с выборами председателя региональной общественной организации Союза журналистов. Там выбрали нового председателя. Вместе с выборами внесли изменения в Устав организации.

Кроме того, на конференции призвали журналистов активнее участвовать в работе по учреждению почетного звания «Заслуженный журналист Брянской области». Им удостоят наиболее отличившихся работников СМИ.

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