В Брянске на макет самолета ЯК-3 выделили 1,8 миллиона рублей

Самолет и постамент к нему почти готовы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска готовятся к установке постамента и фигуры самолета ЯК-3. Она появится в центре мемориала Героям-летчикам земли Брянской в сквере Камозина. На следующей неделе подрядчик приступит к монтажу памятника, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На изтоговление центральной фигуры мемориала выделили 1,8 миллиона рублей из бюджета по программе инициативного бюджетирования.

В прошлом году за счет бюджета обустроили площадку в сквере. Брянская общественная организация ветеранов авиации за свой счет установили 26 стел с портретами летчиков - выпускников Бежицкого аэроклуба.

Идею создать мемориал общественники вынашивали восемь лет.