Фото: оперштаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 236 жителей региона, выздоровели 465 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6004 ПЦР-теста.
В целом у 90265 человек подтвердили коронавирус, вылечились 82511 жителей области, умерли 2355 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1130274.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 89 новых случаев коронавируса. На втором месте Жуковский район. Здесь подтвердили 24 новых случаев. На третьем месте Погарский район с 18 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 декабря 2021 года:
— Брянск – 34539 (+89)
— Брянский район – 9087 (+5)
— Дятьковский район – 4570 (+13)
— Карачевский район – 3038 (+5)
— Клинцы – 2932 (+2)
— Трубчевский район – 2476 (+16)
— Новозыбков – 2422 (+4)
— Стародубский район – 2421 (+10)
— Навлинский район – 2183 (+3)
— Жуковский район – 2084 (+24)
— Унечский район – 2016 (+9)
— Выгоничский район – 1831
— Брасовский район – 1756
— Комаричский район – 1635 (+4)
— Почепский район – 1579 (+5)
— Фокино – 1384
— Климовский район – 1380 (+2)
— Мглинский район – 1305 (+2)
— Погарский район – 1293 (+18)
— Клетнянский район – 1251 (+3)
— Дубровский район – 1232 (+1)
— Сельцо – 1181 (+6)
— Суземский район – 993 (+1)
— Злынковский район – 973 (+1)
— Клинцовский район – 943
— Суражский район – 942 (+3)
— Гордеевский район – 786
— Красногорский район – 697
— Севский район – 581 (+1)
— Жирятинский район – 445 (+8)
— Рогнединский район – 192 (+1)
— Иногородние – 118.