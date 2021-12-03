Фото: оперштаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 236 жителей региона, выздоровели 465 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6004 ПЦР-теста.

В целом у 90265 человек подтвердили коронавирус, вылечились 82511 жителей области, умерли 2355 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1130274.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 89 новых случаев коронавируса. На втором месте Жуковский район. Здесь подтвердили 24 новых случаев. На третьем месте Погарский район с 18 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 декабря 2021 года:

— Брянск – 34539 (+89)

— Брянский район – 9087 (+5)

— Дятьковский район – 4570 (+13)

— Карачевский район – 3038 (+5)

— Клинцы – 2932 (+2)

— Трубчевский район – 2476 (+16)

— Новозыбков – 2422 (+4)

— Стародубский район – 2421 (+10)

— Навлинский район – 2183 (+3)

— Жуковский район – 2084 (+24)

— Унечский район – 2016 (+9)

— Выгоничский район – 1831

— Брасовский район – 1756

— Комаричский район – 1635 (+4)

— Почепский район – 1579 (+5)

— Фокино – 1384

— Климовский район – 1380 (+2)

— Мглинский район – 1305 (+2)

— Погарский район – 1293 (+18)

— Клетнянский район – 1251 (+3)

— Дубровский район – 1232 (+1)

— Сельцо – 1181 (+6)

— Суземский район – 993 (+1)

— Злынковский район – 973 (+1)

— Клинцовский район – 943

— Суражский район – 942 (+3)

— Гордеевский район – 786

— Красногорский район – 697

— Севский район – 581 (+1)

— Жирятинский район – 445 (+8)

— Рогнединский район – 192 (+1)

— Иногородние – 118.