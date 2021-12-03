В Брянске «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» провела круглый стол на тему QR-кодов

Фото: «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

В Брянске в среду, 1 декабря, прошел круглый стол партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» на тему введения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, на междугородных и международных автобусных перевозках. На мероприятие пригласили представителей партии, бизнесменов, журналистов.

Государственная Дума начала рассматривать изменения в законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Их уже одобрили в Брянской областной Думе. Если изменения примут, на массовые мероприятия и в общественный транспорт можно будет попасть либо привитым гражданам, либо с отрицательным ПЦР-тестом. На данный момент он действует три дня и стоит порядка полутора тысяч рублей. Что является финансово неприемлемым для среднестатистического россиянина.

– Оставлять эту тему без обсуждения считаю неправильным и опасным, – сказал председатель регионального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Алексей Тимошков. – Чем большую огласку мы предадим вопросу, тем вероятнее закон принят не будет.

В партии предлагают альтернативу QR-кодам. Это повсеместное бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Во-первых, привитый человек, так же как и непривитый, может распространять инфекцию. А масштабная диагностика позволит оперативно выявлять заболевших и изолировать их.

– Более того, возможно, удастся увеличить процент диагностики на ранних сроках заболевания, что поможет значительно снизить количество тяжелых и крайне тяжелых случаев течения болезни за счет раннего лечения, – говорят в партии.

По словам депутата Жуковского муниципального округа и члена «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Дениса Ермакова, введение QR-кодов негативно влияет на развитие бизнеса, а в некоторых сферах ведет и к его закрытию. ОН входит в комитет по предпринимательству, поэтому знает о проблеме не понаслышке.

Практика введения QR-кодов для посещения массовых мероприятий, музеев, театров, кинотеатров, кафе и ресторанов, а также всех видов междугородного и международного транспорта приведет к ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения и росту цен. Вместо этого предлагается организовать бесплатное тестирование в аэропортах, на вокзалах и автовокзалах и в других общественных местах.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе будет требовать увеличения финансирования здравоохранения до семи процентов.