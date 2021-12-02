Фото: "Брянская губерния".

Военным комиссаром Брянской области назначили Марата Урмансова. 2 декабря его представили губернатору Александру Богомазу, сообщает телеканал «Брянская губерния». До него пост военного комиссара Брянской области с 2007 по 2021 год занимал Андрей Соломенцев.

Марат Урмансов родился в Оренбургской области. В 1998 году он окончил Казанское высшее танковое командное училище. Участвовал в боевых действий в Абхазии и Сирии.

С 2019 года его назначили начальником штаба, затем – заместителем командира третьей мотострелковой дивизии 20 гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

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