Фото: сайт Карачевской районной администрации.

Карачевский район с приставкой и.о. возглавил Леонид Филин. Такое решение приняли в среду, 1 декабря, на заседании депутаты Карачевского районного Совета.

Он сменил ушедшую в отставку Людмилу Лужецкую. Она подала заявление по собственному желанию. Леонид Филин родился 1 апреля 1957 года. До назначения на этот пост руководил мемориальным комплексом «Партизанская поляна».

Раньше народные избранники назначали Леонида Филина на должность первого заместителя главы администрации Карачевского района. В связи с устройством на муниципальную службу, он досрочно сложил полномочия депутата райсовета, сообщают. Об этом сообщили на сайте Карачевской районной администрации.

Напомним, Лариса Лужецкая уволилась после прямой линии губернатора Брянской области Александра Богомаза, которая прошла 23 ноября. Причиной стал не открытый после ремонта стадион в Карачеве.

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