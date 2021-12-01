Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 245 жителей региона, выздоровели 518 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4492 ПЦР-теста.
В целом у 89788 человек подтвердили коронавирус, вылечились 81670 жителей области, умерли 2319 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1118136.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 145 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 27 новых случаев. Третье место разделили Карачевский и Навлинский районы. Здесь выявили по 17 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 16 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 декабря 2021 года:
— Брянск – 34341(+145)
— Брянский район – 9082 (+27)
— Дятьковский район – 4336 (+1)
— Карачевский район – 3031 (+17)
— Клинцы – 2919 2920 (+1)
— Трубчевский район – 2459 (+6)
— Новозыбков – 2414
— Стародубский район – 2410 (+2)
— Навлинский район – 2180(+17)
— Жуковский район – 2054
— Унечский район – 2002(+11)
— Выгоничский район – 1830 (+4)
— Брасовский район – 1756 (+5)
— Комаричский район – 1626
— Почепский район – 1566 (+1)
— Фокино – 1381
— Климовский район – 1374
— Мглинский район – 1300
— Погарский район – 1260 (+1)
— Клетнянский район – 1247
— Дубровский район – 1222 (+5)
— Сельцо – 1162
— Суземский район – 991 (+1)
— Злынковский район – 971
— Клинцовский район – 941
— Суражский район – 933 (+1)
— Гордеевский район – 786
— Красногорский район – 696
— Севский район – 579
— Жирятинский район – 429
— Рогнединский район – 191
— Иногородние – 118.
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