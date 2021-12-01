Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 245 жителей региона, выздоровели 518 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4492 ПЦР-теста.

В целом у 89788 человек подтвердили коронавирус, вылечились 81670 жителей области, умерли 2319 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1118136.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 145 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 27 новых случаев. Третье место разделили Карачевский и Навлинский районы. Здесь выявили по 17 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 16 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 декабря 2021 года:

— Брянск – 34341(+145)

— Брянский район – 9082 (+27)

— Дятьковский район – 4336 (+1)

— Карачевский район – 3031 (+17)

— Клинцы – 2919 2920 (+1)

— Трубчевский район – 2459 (+6)

— Новозыбков – 2414

— Стародубский район – 2410 (+2)

— Навлинский район – 2180(+17)

— Жуковский район – 2054

— Унечский район – 2002(+11)

— Выгоничский район – 1830 (+4)

— Брасовский район – 1756 (+5)

— Комаричский район – 1626

— Почепский район – 1566 (+1)

— Фокино – 1381

— Климовский район – 1374

— Мглинский район – 1300

— Погарский район – 1260 (+1)

— Клетнянский район – 1247

— Дубровский район – 1222 (+5)

— Сельцо – 1162

— Суземский район – 991 (+1)

— Злынковский район – 971

— Клинцовский район – 941

— Суражский район – 933 (+1)

— Гордеевский район – 786

— Красногорский район – 696

— Севский район – 579

— Жирятинский район – 429

— Рогнединский район – 191

— Иногородние – 118.

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