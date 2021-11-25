В брянском Новозыбкове после провала под землю бани эвакуировали 14 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Новозыбкове после провала под землю бани на улице Маяковского из четырех близлежащих домов эвакуировали 14 человек.

- Сначала из двух домов выселили людей и разместили в гостиницы и у родственников, - говорит глава городской Новозыбковской администрации Павел Разумный. – Пять жильцов из дома №100 и два человека из дома №102. Также еще семь жителей эвакуировали из рядом находящихся с провалом домов.

Кстати, провалившаяся баня принадлежала жильцам дома №102. Ее размеры – пять на четыре метра. Предполагают, что произошел карстовый провал. Причины и обстоятельства ЧП выясняют эксперты.

Напомним, в среду, 24 ноября, в Новозыбкове на улице Маяковского на территории частного дома провалилась под землю баня. Сообщение о ЧП в региональное МЧС поступило в 23.35. К, счастью, никто не пострадал.

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