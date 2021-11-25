Фото: Фонд социального страхования Российской Федерации.

С 1 января 2022 года медицинские организации будут выдавать листки нетрудоспособности только в электронном виде. Фондом социального страхования РФ пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут назначаться и выплачиваться в проактивном режиме - без участия работника. Об этом подробнее поговорим на Круглом столе.

Он состоится в пятницу, 26 ноября, в 10.00 в гостинице «Брянск». Тема мероприятия: «С 1 января 2022 года: больничный - только в электронном виде, а пособия – в проактивном режиме!!!».

На Круглом столе выступят руководители Государственного учреждения - Брянского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Темы для обсуждения: «Бумажный больничный уходит в прошлое. Нюансы оформления электронного листка нетрудоспособности с 1 января 2022 года», «Цифровые решения Фонда социального страхования РФ», «С 1 января 2022 года пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка будут назначаться и выплачиваться в проактивном режиме», «Основания для назначения и выплаты пособий в проактивном режиме».

Спикеры Круглого стола:

- Андрей Иванович Карпов, управляющий Государственным учреждением - Брянским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;

- Ефимов Алексей Владимирович, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- Филиппов Виталий Петрович, заместитель управляющего отделением;

- Бибикова Ирина Александровна, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам;

- Биченкова Ольга Сергеевна, заместитель управляющего отделением.

Аккредитация на Круглый стол по телефонам: 8-(4832) 30-90-35 и электронной почте kpbryansk@mail.com.

Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, 100, 2-й этаж. Начало в 10.00.

Мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства.