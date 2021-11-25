Брянская областная Дума поддержала введение QR-кодов

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянской областной Думе поддержали введение QR-кодов. Соответсвующее постановление приняли на заседании, которое прошло 25 ноября. "За" высказались 47 депутатов, "против" - трое.

До этого проект федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населеления", поступившего из Государственной Думы, рассмотрели на заседании комитета облдумы по законодательству и местному самоуправлению. Против принятия закона выступали брянские коммунисты. Им дали высказаться на заседании.

По словам Андрея Архицкого, коды ограничат права граждан.

Сергей Курденко ответил, что закон регламентирует порядок доступа граждан к объектам проведения массовых мероприятий, социальным объектам, в сельской местности медицинские документы о прививках должны доставлять на дом. Если Госдума примет этот закон, QR-коды буду действовать четыре месяца - с 1 февраля по 1 июня. Это необходимо, чтобы остановить заболеваемость коронавирусом.

- Я вчера встретился с представителями инициативной группы, - сказал Сергей Николаевич. - Они толком не смогли объяснить, почему они против QR-кодов. И передали мне 56 подписей своих единомышленников, а не 800, как писали СМИ.

Взял слово и губернатор Александр Богомаз. Он рассказал, что 25 ноября от коронавируса умерла 32-летняя женщина, которая только что родила ребенка. И поинтересовался у коммунистов, почему они не призывают привиться свой электорат - это люди старше 60 лет, которые могут умереть от инфекции.

- Где ваша совесть? - поинтересовался губернатор.