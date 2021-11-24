СК завел уголовное дело после массового отравления детей в школе в брянском Климове

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи завели уголовное дело после массового отравления детей в школе №1 в поселке Климово. Дела возбудили по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По официальным данным, за медицинской помощью в среду, 24 ноября, обратились 27 учеников разных классов от 6-го до 9-го. У ребят была сильная рвота, небольшая температура, пишут родители в соцсетях. Троих учеников госпитализировали, пишет ТАСС.

- В настоящее время состояние детей средне-удовлетворительное, - говорят в прокуратуре Брянской области, где проводят свою проверку санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в школе.

Пищеблок климовской школы приостановил работу, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора Брянской области. Специалисты проводят лабораторные исследования, чтобы выяснить, что стало причиной отравления.