«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой прямую линию губернатора с жителями Брянской области

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» выступил цифровым партнером прямой линии губернатора Брянской области Александра Богомаза с жителями региона. Открытый разговор руководителя области с жителями состоялся 23 ноября. Трансляция мероприятия велась на телеканалах «Брянская губерния» и «ОТР», на радиостанции «32РАДИО» и официальном аккаунте правительства в социальной сети «ВКонтакте». Для организации работы кол-центра специалисты провайдера развернули интернет-канал, выделили интеллектуальный номер 8-800, а также предоставили сим-карту для приема обращений брянцев через мессенджер.

Татьяна Кулешова, врио заместителя губернатора Брянской области:

«В режиме открытого диалога губернатор Александр Васильевич Богомаз ответил на вопросы жителей Брянской области. Прямая линия в подобном формате проводилась впервые и транслировалась в режиме онлайн сразу на нескольких эфирных площадках. Высокую активность брянцев подтверждает большое количество поступивших обращений — более двух тысяч. Принять, сохранить и обработать такой поток звонков, писем и сообщений организаторам помогло использование высокотехнологичных сервисов, бесперебойную работу которых обеспечил цифровой провайдер».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Развитая телекоммуникационная инфраструктура, наличие современных решений и высокий уровень компетенций сотрудников позволяют нашей компании оказывать техническую поддержку мероприятиям любого масштаба. Одновременная трансляция прямой линии на нескольких ресурсах потребовала четкой и слаженной работы наших специалистов по подготовке каналов связи. Для эффективной работы кол-центра мы оперативно развернули многоканальную линию и подключили виртуальную АТС. Этот цифровой сервис помогает оптимизировать работу операторов, перераспределяя звонки между ними по мере поступления, собирать аналитику. Благодаря "Ростелекому" ни одно обращение жителей не было потеряно».

Сервис «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» позволяет объединить в единую сеть телефоны сотрудников, работающих в офисе и удаленно, создавать горячие линии. Пользоваться услугой можно как с обычных и SIP-телефонов, так и с мобильных устройств и персональных компьютеров в любом месте, где есть доступ в интернет. Услуга избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако.

Более подробную информацию об услуге «Виртуальная АТС» можно получить на сайте «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.