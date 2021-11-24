Для города купят 100 новых машин. Фото: Марина АНТОНОВА

Для Брянска купят троллейбусы с автономным ходом. Машины смогут проехать по дорогам, где нет контактной сети.

В отличие от электробуса, для такого троллейбуса не нужны дорогостоящие станции подзарядки. Он едет по контакной сети, но часть пути может преодолеть и без проводов.

Благодаря инфраструктурному проекту на четыре миллиарда рублей для города приобретут порядка 100 машин. Планируется, что 13 из них будут с автономным ходом.

Кроме троллейбусов обновят контактну сеть, опоры, тяговые подстанции, депо предпрития. В планах - увеличить зарплату работникам троллейбусного управления и привлечь туда новые кадры.