Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 11:10

Для Брянска купят троллейбусы с автономным ходом

Они смогут проехать по дорогам, где нет контакной сети
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для города купят 100 новых машин.

Для города купят 100 новых машин.

Фото: Марина АНТОНОВА

Для Брянска купят троллейбусы с автономным ходом. Машины смогут проехать по дорогам, где нет контактной сети.

В отличие от электробуса, для такого троллейбуса не нужны дорогостоящие станции подзарядки. Он едет по контакной сети, но часть пути может преодолеть и без проводов.

Благодаря инфраструктурному проекту на четыре миллиарда рублей для города приобретут порядка 100 машин. Планируется, что 13 из них будут с автономным ходом.

Кроме троллейбусов обновят контактну сеть, опоры, тяговые подстанции, депо предпрития. В планах - увеличить зарплату работникам троллейбусного управления и привлечь туда новые кадры.

КАРТИНА ДНЯ