Брянская областная дума 25 ноября рассмотрит закон о QR – кодах

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Брянская областная дума рассмотрит закон о QR - кодах. Во вторник, 23 ноября прошло заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению Брянской облдумы. Депутаты рассмотрели законопроекты об использовании QR-кодов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Большинство депутатов подержало включение этого вопроса в повестку предстоящего заседания. Его проведут 25 ноября.

Кроме того, рассмотрят вопросы «О назначении на должности мировых судей Брянской области», «О назначении членов Избирательной комиссии Брянской области нового состава от Брянской областной Думы», «О присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель Брянской области» Таникову С.В.», «О проекте закона Брянской области «О внесении изменений в статью 14 Закона Брянской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области», «О проекте закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об охране окружающей среды Брянской области» и другие.

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