В ДТП с фурой в Унечском районе погибли четверо и один пострадал

Второе смертельное ДТП за два дня.

В смертельном ДТП в Унечском районе погибли четыре человека. Одного пострадавшего госпитализироваля в тяжелом состоянии. Авария случилась 2 декабря на трассе Брянск-Новозыбков у поворта на станцию Рассуха около 14.00 на 116 км автодороги.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Ивеко» с полуприцепом, двигаясь со стороны г. Брянска в сторону Новозыбкова, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Хендай», «ГАЗ-27510» и «ВАЗ-21099», - говорят в пресс-службе УМВД России по Бярнскойо бласти. - В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Ивеко», водители автомобилей «ГАЗ-27510» и «ВАЗ-21099» от полученных травм погибли. Пассажира автомобиля «ВАЗ-21099» с различными травмами доставили в Почепскую ЦРБ.

В ДТП участвовали четыре машины.

Водитель фуры не справился с управлением, грузовик занесло. Он столкнулся с еще тремя машинами.

Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Четыре человека погибли на месте ДТП.

- Прокурор Брянской области Александр Войтович поручил провести проверку деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в сфере организации дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в Унечском районе области, - говорят в областной прокуратуре. - Основанием для ее проведения послужили произошедшие за последние дни на территории района два смертельных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли люди.

Четыре человека погибли на месте.

Напомним, утром 1 декабря на трассе в Унечском районе случилась еще одна смертельная авария. Микроавтобус съехал в кювет и врезался в столб. Один пассажир погиб на месте. Еще двое пострадали. Их отпустили лечиться домой.