Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 241 житель региона, выздоровели 376 пациентов, зарегистрировали 19 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6134 ПЦР-теста.

В целом у 90029 человек подтвердили коронавирус, вылечились 82046 жителей области, умерли 2338 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1124270.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 1095 новых случаев коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 21 новый случай. На третьем месте Погарский район. Здесь выявили 15 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 декабря 2021 года:

— Брянск – 34450(+109)

— Брянский район – 9082

— Дятьковский район – 4557(+21)

— Карачевский район – 3033 (+2)

— Клинцы – 2930(+10)

— Трубчевский район – 2460 (+1)

— Новозыбков – 2418(+4)

— Стародубский район – 2411 (+1)

— Навлинский район – 2180

— Жуковский район – 2060 (+6)

— Унечский район – 2007 (+5)

— Выгоничский район – 1831(+1)

— Брасовский район – 1756

— Комаричский район – 1631(+5)

— Почепский район – 1574(+8)

— Фокино – 1384(+3)

— Климовский район – 1378 (+4)

— Мглинский район – 1303 (+3)

— Погарский район – 1275(+15)

— Клетнянский район – 1248(+1)

— Дубровский район – 1231(+9)

— Сельцо – 1175(+13)

— Суземский район – 992(+1)

— Злынковский район – 972(+1)

— Клинцовский район – 943(+2)

— Суражский район – 939(+6)

— Гордеевский район – 786

— Красногорский район – 697(+1)

— Севский район – 580(+1)

— Жирятинский район – 437(+8)

— Рогнединский район – 191

— Иногородние – 118.

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