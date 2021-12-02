Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 241 житель региона, выздоровели 376 пациентов, зарегистрировали 19 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6134 ПЦР-теста.
В целом у 90029 человек подтвердили коронавирус, вылечились 82046 жителей области, умерли 2338 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1124270.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 1095 новых случаев коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 21 новый случай. На третьем месте Погарский район. Здесь выявили 15 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 декабря 2021 года:
— Брянск – 34450(+109)
— Брянский район – 9082
— Дятьковский район – 4557(+21)
— Карачевский район – 3033 (+2)
— Клинцы – 2930(+10)
— Трубчевский район – 2460 (+1)
— Новозыбков – 2418(+4)
— Стародубский район – 2411 (+1)
— Навлинский район – 2180
— Жуковский район – 2060 (+6)
— Унечский район – 2007 (+5)
— Выгоничский район – 1831(+1)
— Брасовский район – 1756
— Комаричский район – 1631(+5)
— Почепский район – 1574(+8)
— Фокино – 1384(+3)
— Климовский район – 1378 (+4)
— Мглинский район – 1303 (+3)
— Погарский район – 1275(+15)
— Клетнянский район – 1248(+1)
— Дубровский район – 1231(+9)
— Сельцо – 1175(+13)
— Суземский район – 992(+1)
— Злынковский район – 972(+1)
— Клинцовский район – 943(+2)
— Суражский район – 939(+6)
— Гордеевский район – 786
— Красногорский район – 697(+1)
— Севский район – 580(+1)
— Жирятинский район – 437(+8)
— Рогнединский район – 191
— Иногородние – 118.
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