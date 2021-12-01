Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в ситуацию со сквериком позади налоговой вмешался федеральный инспектор. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Михаил Калашников провел выездное совещание, где предложил рассмотреть возможность переноса растений на один из таких соседних участков, равный по размеру существующему. Его решение поддержал и глава Советского района Алексей Колесников.

- Мы должны найти компромиссное решение, которое устроит обе стороны, - сказал Федеральный инспектор по Брянской области Михаил Калашников. - Ведь, прежде всего, речь идет о нашем городе, и каждый из нас хочет, чтобы он был красивым и комфортным.

В ближайшие дни глава района встретится с жителями дома №57, чтобы обсудить компромиссное предложение. Если оно устроит жильцов, то Советская районная администрация поможет в переносе растений на новое место.

Напомним, жители Брянска попросили сохранить сквер у жилого дома №57 на улице Крахмалева позади налоговой. Зеленую зону разбила своими руками местная жительница. Но, как выяснилось, территория, на которой высадили деревья с 2005 года принадлежит Управлению Федеральной налоговой службы по Брянской области. Собственник решил начать возведение пристройки к существующему зданию.

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