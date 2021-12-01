Фото: Николай ШПИЛЕНОК.

В Навлинском районе заметили краснокнижного зубра. Животное увидели рядом с конным комплексом «Журавка». Там зверь, далеко ушедший от заповедника «Брянский лес», нашел хороший корм и остался на постой, сообщают специалисты заповедника «Брянский лес».

Таки случаи, когда эти величавые великаны покидают пределы заповедника, уже тсали обычным явлением. Руководитель конного клуба сразу же сообщил о зубре в «Брянский лес». Ведь животное может попасть в руки браконьеров.

В основном зубры обитают на территории заповедника. Но есть в области несколько мест, куда временами направляются взрослые самцы. Это - села Салтановка, Борщово, Вздружное Навлинского района, поселки Воронов Лог и Красный Колодец Брасовского района, а также село Новая Гута в границах Деснянско-Старогутского национального парка (Украина). Они обследуют территорию на пригодность для проживания. В это время самки и маленькие зубры находятся близко к привычным местам обитания.

Сейчас в заповеднике «Брянский лес» находятся около 1200 зубров. Если вдруг с ним когда-либо доведется встретиться, то нужно вести себя спокойно, животное не подзывать и не пытаться сделать селфи.

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