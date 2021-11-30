Из-за сильного ветра обрывались электропровода, контактная сеть в Советском, Бежицком, Володарском районах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске ураганный ветер повалил 18 деревьев. Последствия ветра скоростью 15-20 метров в секунду оперативные службы устраняют до сих пор, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На пять часов вечера зафиксировали 18 случаев падения деревьев и крупных ветвей. В двух случаях пострадали автомобили - один в Бежицком, один в Володарском районах.

- На места происшествий незамедлительно выезжали оперативные службы, в частности, специалисты дорожного управления, управления ГОЗНТЧС, которые в первую очередь распиливали упавшие деревья, освобождая пути проезда и прохода, - говорят в мэрии. - Часть порубочных остатков уже вывезли, часть еще предстоит убрать.

Из-за сильного ветра обрывались электропровода, контактная сеть в Советском, Бежицком, Володарском районах.

На восстановлении электроснабжения работают бригады городского Дорожного управления, Брянского троллейбусного управления, электрики. Большинство работ уже выполнили. На территории города еще сохраняется сильный ветер. Брянцев призывают быть осторожными.

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