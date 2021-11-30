Электронные больничные и выплата пособий без заявлений: Какие изменения в работе Фонда социального страхования произойдут в 2022 году

На Круглом столе рассказали о новшествах с 2022 года.

В Брянске в пятницу, 26 ноября, прошел Круглый стол «С 1 января 2022 года: больничный - только в электронном виде, а пособия – в проактивном режиме». Его провели Государственное учреждение - Брянское региональное отделение Фонда социального страхования РФ совместно с "Комсомольской правдой" в Брянске.

Будущее – за цифровизацией

С 1 января 2022 года медицинские организации будут выдавать листки нетрудоспособности только в электронном виде. Фонд социального страхования РФ пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будет назначать и выплачивать в проактивном режиме. Что изменится для работника и работодателя, медицинских организаций, рассказали руководители регионального отделения Фонда.

- Цифровизация плотно вошла в повседневную жизнь каждого из нас и зарекомендовала себя как удобный и доступный способ не только получения различного рода услуг, но и что не мало важно – отслеживание процесса их оказания, - говорит управляющий Государственным учреждением - Брянским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Карпов. - Фонд социального страхования Российской Федерации в этом плане за последние годы шагнул далеко вперед. Благодаря электронному учету и обработке сведений, поступающих и от медицинских учреждений и от работодателей, можно контролировать порядок расчета и сроки выплаты назначенных пособий.

Управляющий Государственным учреждением - Брянским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Карпов.

Фонд социального страхования оказывает 13 услуг и все можно получить в электронном виде. Учетная запись может быть как у работника, так и у работодателя. По ней можно отследить все поступления пособий, выплат. И узнать, почему не приходят деньги. Регистрацию в личном кабинете можно выполнить через портал Госуслуги.

- Граждане льготных категорий или люди с инвалидностью в электронном виде могут направить заявление на обеспечение санаторно-курортным лечением, - говорит заместитель управляющего отделением Ольга Биченкова. - Для получения технического средства реабилитации необязательно посещать региональное отделение Фонда. Заявку на обеспечение техническим средством из своего личного кабинета может подать сам гражданин с инвалидностью.

На мероприятие пригласили представителей организаций, жкрналистов, сотрудников Фонда.

Больничные – только электронные

31 декабря 2021 года – последний день, когда больничный можно будет получить на бумаге. Фонд социального страхования полностью переходит на электронные листки нетрудоспособности с 1 января 2022 года. Готовы ли в Брянской области к этим новшествам?

- Электронные листки нетрудоспособности выдают в регионе с 1 июля 2017 года, - рассказал начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Алексей Ефимов. – За это время в Брянской области выдали больше 845 тысяч электронных больничных. Это 90 процентов от общего числа.

По словам Алексея Ефимова, брянские медицинские организации полностью готовы выдавать листки нетрудоспособности электронно. У врача на выдачу документа уходит порядка 20 секунд. Все данные о пациенте уже занесены в систему.

В Брянской области 86 из 87 медицинских организаций сейчас выдавают листки нетрудоспособности электронно. Бумажные больничные останются только в одной из них из-за ее секретности.

Плюсы электронной системы оценили и бухгалтеры в организациях. Распечатывать и хранить листок нетрудоспособности не нужно. Все данные хранятся в федеральной базе. И пациент может быть уверенным в безопасности. Никто, даже работодатель не будет знать его диагноз или другие сведения.

Круглый стол состоялся в конференц-зале в гостинице "Брянск".

Пособия – в проактивном режиме

Что значит – проактивный режим? С 1 января 2022 года пособия будут назначаться без заявителя. На данный момент, чтобы получить выплату, работник должен обратиться к работодателю. А в некоторых случаях необходимы документы от других членов семьи.

- Пособие будет автоматически начислено и выплачено застрахованному гражданину Фондом социального страхования РФ, - объясняет заместитель управляющего отделением Виталий Филиппов. - По сути, государственное учреждение первым делает шаг в сторону интересов работающих граждан.

Фонд социального страхования и работодатель будут обмениваться данными в системе СЭДО - «Социальный Электронный Документооборот». Она позволит ускорить обмен документами и информацией.

Сейчас сотрудник сообщает на работе о своем больничном. В течение пяти дней работодатель должен отправить документы в Фонд. А Фонд в свою очередь в течение 10 календарных дней проверяет полноту и правильность предоставленной информации, а затем назначает и выплачивает пособие

- С 1 января 2022 года Фонд будет самостоятельно собирать сведения, необходимые для назначения пособий из собственных информационных систем, а также информационных систем других ведомств – Пенсионного фонда или налоговой, - говорит начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Ирина Бибикова. - На основании этих данных Фонд будет составлять предзаполненный реестр, который далее будет направляться работодателю для утверждения. Работодателю останется проверить и, при необходимости, дополнить или скорректировать данные сведения. После чего Фонд назначит и выплатит пособие работнику.

Как будут назначаться пособия?

- Пособие по нетрудоспособности – электронный листок нетрудоспособности открывается в день обращения в медицинскую организацию по болезни или после травмы. Больничный могут продлить, но его в любом случае нужно закрыть. Фонд ставит в известность об открытии листка нетрудоспособности работодателя. После закрытия больничного Фонд сам запрашивает сведения в ПФР и ФНС. На основе этих данных составляется предзаполненный реестр сведений, который направляется работодателю для утверждения. Далее пособие назначается Фондом и выплачивается работнику.

- Пособие по беременности и родам - электронный листок нетрудоспособности выдается женщине на 30-й недели беременности. С этого момента женщина может не работать, утраченный заработок ей компенсируется в виде пособия по беременности и родам. Такое пособие выплачивается только работающим гражданам. Больничный открывается и закрывается в один день. Дальше схема такая же как и с листком нетрудоспособности по болезни.

- Единовременное пособия при рождении ребенка - основанием для выплаты служит актовая запись органов ЗАГСа. Если оба родителя работают, то пособие выплачивают маме ребенка. Если официально трудоустроен только папа – то ему. Если оба родителя не работают, пособие выплачивается органами социальной защиты населения.

При этом, как раньше другому родителю приносить справку с места работы о том, что пособие не получал больше не надо. С 1 января 2022 года ПФР вновь рожденному маленькому гражданину будет присваивать СНИЛС автоматически. И в информационных системах пособие будет привязано уже к СНИЛСу самого ребенка.

- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – выплата остается заявительной. Работник пишет заявление на отпуск, который утверждается внутренним приказом организации. Фонд социального страхования РФ назначит и выплатит пособие только после представления сведений от работодателя.

ЦИФРЫ

5 442 – столько работающих женщин в Брянской области получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

38 из них – работающие бабушки, которые ухаживают за внуками.

19 – столько лет самой молодой работающей маме.

Одна женщина находится в отпуске по уходу за 13-м ребенком в семье, еще одна – за 10-м.

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