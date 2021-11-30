В шести районах Брянской области из-за сильного ветра жители остались без света

Фото: Марина Волосевич.

В Бярнской области 30 ноября оказались без света населенные пункты в Комаричском, Клетнянском, Севском. Новозыбковсокм и Навлинском районе. Сообщение об этом в ГУ МЧС России по брянской области поступило в 12.20.

- К ликвидации последствий происшествия привлечены аварийно-восстановительные бригады энергетической службы, - говорят пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Во время отключения электричества в МЧС рекомендуют отключить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток. Если свет отключили не только в вашем доме, то нужно сделать запас воды. После восстановления электроснабжения, не стоит спешить все включать. Нужно убедиться, что свет не моргает, не «плавает». Не в коем случае подходите к оборванным проводам.

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