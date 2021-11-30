Брянскэнерго восстанавливает нарушенное непогодой электроснабжение в районах Брянской области

С ночи 30 ноября 2021 года на территории Брянской области наблюдается ухудшение погодных условий: порывы ветра, достигающие 25 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега. Непогода привела к отключениям электроснабжения в ряде населенных пунктов Комаричского, Клинцовского, Клетнянского, Севского, Новозыбковского и Навлинского районов региона. Энергетики незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. В Брянскэнерго был введён режим повышенной готовности. Мобилизованы силы и средства персонала, которые оперативно выдвинулись к месту технологических сбоев на объектах электроэнергетики филиала. В настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении работает 88 бригад энергетиков в составе 264 человек с привлечением 92 единиц спецтехники. За энергообеспечением социальных учреждений и объектов коммунальной инфраструктуры установлен особый контроль. Готовы к применению резервные источники электроснабжения (РИСЭ). Восстановить нарушенное непогодой электроснабжение планируется к 17 часам вечера. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.