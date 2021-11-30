Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 251 житель региона, выздоровели 347 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2845 ПЦР-тестов.

В целом у 89543 человек подтвердили коронавирус, вылечились 81152 жителя области, умерли 2299 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1113644.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 88 новых случаев коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 35 новых случаев. На третьем месте Жковский район. Здесь выявили 18 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 ноября 2021 года:

— Брянск – 34196 (+88)

— Брянский район – 9055 (+10)

— Дятьковский район – 4535 (+35)

— Карачевский район – 3014 (+15)

— Клинцы – 2919

— Трубчевский район – 2453 (+1)

— Новозыбков – 2414 (+12)

— Стародубский район – 2408 (+4)

— Навлинский район – 2163 (+6)

— Жуковский район – 2054 (+18)

— Унечский район – 1991

— Выгоничский район – 1826 (+1)

— Брасовский район – 1751 (+10)

— Комаричский район – 1626

— Почепский район – 1565 (+9)

— Фокино – 1381 (+1)

— Климовский район – 1374 (+9)

— Мглинский район – 1300 (+5)

— Погарский район – 1259

— Клетнянский район – 1247(+8)

— Дубровский район – 1217

— Сельцо – 1162

— Суземский район – 990 (+7)

— Злынковский район – 971 (+1)

— Клинцовский район – 941

— Суражский район – 932

— Гордеевский район – 786

— Красногорский район – 696

— Севский район – 579 (+1)

— Жирятинский район – 429 (+10)

— Рогнединский район – 191

— Иногородние – 118.

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