Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 251 житель региона, выздоровели 347 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2845 ПЦР-тестов.
В целом у 89543 человек подтвердили коронавирус, вылечились 81152 жителя области, умерли 2299 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1113644.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 88 новых случаев коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 35 новых случаев. На третьем месте Жковский район. Здесь выявили 18 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 ноября 2021 года:
— Брянск – 34196 (+88)
— Брянский район – 9055 (+10)
— Дятьковский район – 4535 (+35)
— Карачевский район – 3014 (+15)
— Клинцы – 2919
— Трубчевский район – 2453 (+1)
— Новозыбков – 2414 (+12)
— Стародубский район – 2408 (+4)
— Навлинский район – 2163 (+6)
— Жуковский район – 2054 (+18)
— Унечский район – 1991
— Выгоничский район – 1826 (+1)
— Брасовский район – 1751 (+10)
— Комаричский район – 1626
— Почепский район – 1565 (+9)
— Фокино – 1381 (+1)
— Климовский район – 1374 (+9)
— Мглинский район – 1300 (+5)
— Погарский район – 1259
— Клетнянский район – 1247(+8)
— Дубровский район – 1217
— Сельцо – 1162
— Суземский район – 990 (+7)
— Злынковский район – 971 (+1)
— Клинцовский район – 941
— Суражский район – 932
— Гордеевский район – 786
— Красногорский район – 696
— Севский район – 579 (+1)
— Жирятинский район – 429 (+10)
— Рогнединский район – 191
— Иногородние – 118.
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