Игорь Маковский: учения в Твери показали эффективность межрегиональной мобилизации и применения современной техники при ликвидации массовых нарушений электроснабжения

Фото: «Россети Центр».

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский возглавил учения по отработке мероприятий при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса филиала ПАО «Россети Центр» – «Тверьэнерго» в условиях неблагоприятных погодных явлений. Тверской регион был выбран в качестве площадки неслучайно. Помимо того, что здесь самая большая протяженность сетей в Центральной России, в регионе много труднопроходимых лесов и болотистых мест, а осенне-зимний сезон отличается непостоянством погоды, что осложняет работу электросетевого комплекса. В ходе тренировки был запущен сценарий развития массовых технологических нарушений, к устранению которых, помимо сил и средств тверского филиала «Россети Центр», по решению генерального директора Игоря Маковского были привлечены бригады и резервные источники электроснабжения из других филиалов компании. При сборе и передислокации мобильных бригад для восстановления электроснабжения оценивалась эффективность и слаженность взаимодействия, готовность сотрудников и спецтехники к оперативному реагированию на нештатные ситуации. Для отыскания мест повреждения линий электропередачи использовались беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типа. Всего в восстановительных мероприятиях, согласно сценарию тренировки, было задействовано 352 бригады в составе 2457 человек персонала и 985 единиц техники, в том числе 120 бригад из регионов, входящих в зону ответственности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Специалисты электросетевой компании максимально оперативно решили поставленные по восстановлению электроснабжения потребителей задачи, подтвердив свою готовность к работе в сложных погодных условиях. «Проведенная тренировка – часть системной работы, направленной на обеспечение надежного и качественного функционирования электросетевой инфраструктуры Тверской области. Энергетики «Тверьэнерго» и их коллеги из соседних регионов показали высокий уровень подготовки к оперативной ликвидации аварийных ситуаций. Полученный участниками мероприятий опыт будет способствовать бесперебойному энергоснабжению потребителей в отопительный сезон 2021-2022 годов», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.