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Общество29 ноября 2021 15:53

В Брянске прокуратура проводит проверку после гибели 15-летней школьницы

По факту трагедии завели уголовное дело
Надежда ПЕТРУНИНА
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По предварительной информации, 15-летняя девушка погибла после падения с высоты 4-6 этажа.

По предварительной информации, 15-летняя девушка погибла после падения с высоты 4-6 этажа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске прокуратура проводит проверку по факту гибели 15-летней девушки в Фокинском районе. Завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего», сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительной информации, 15-летняя девушка погибла после падения с высоты 4-6 этажа дома №37 по улице Богдана хмельницкого.

На место трагедии выезжал прокурор Брянска Виктор Залесский.

- Во время проверки дадут оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - говорят в пресс-службе прокуратуры по Брянской области. - По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Областная прокуратура контролирует ход и результаты рассмотрения уголовного дела.

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