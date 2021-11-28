Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 273 жителя региона, выздоровели 432 пациента, зарегистрировали 21 смертельный случай, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5770 ПЦР-тестов.

В целом у 89034 человек подтвердили коронавирус, вылечились 80463 жителя области, умерли 2260 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1106686.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 101 новый случай коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 28 новых случаев. На третьем месте Навлинский район. Здесь выявили по 15 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 ноября 2021 года:

— Брянск – 33992 (+101)

— Брянский район – 9043

— Дятьковский район – 4491 (+28)

— Карачевский район – 2995 (+2)

— Клинцы – 2915 (+8)

— Трубчевский район – 2443 (+6)

— Новозыбков – 2398 (+14)

— Стародубский район – 2396 (+9)

— Навлинский район – 2156 (+15)

— Жуковский район – 2035 (+1)

— Унечский район – 1980 (+10)

— Выгоничский район – 1825

— Брасовский район – 1738 (+1)

— Комаричский район – 1618 (+10)

— Почепский район – 1553 (+4)

— Фокино – 1379 (+1)

— Климовский район – 1365 (+8)

— Мглинский район – 1287 (+7)

— Погарский район – 1256 (+7)

— Клетнянский район – 1231 (+8)

— Дубровский район – 1202

— Сельцо – 1159 (+6)

— Суземский район – 971 (+4)

— Злынковский район – 965 (+3)

— Клинцовский район – 935 (+4)

— Суражский район – 923

— Гордеевский район – 785 (+1)

— Красногорский район – 694 (+2)

— Севский район – 577 (+5)

— Жирятинский район – 418 (+8)

— Рогнединский район – 191

— Иногородние – 118.