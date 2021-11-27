Студентка РУДН из Брянска за отличную учебу выиграла автомобиль

Фото: официальный сайт РУДН.

Брянская девушка Зарина Эрбутаева, студентка второго курса магистратуры юридического института РУДН, вошла в число отличников вуза. Она выиграла машину в лотерее, которую проводили среди них, сообщают 26 ноября на официальном сайте вуза.

Автомобиль «Лада Веста» разыграли среди 26 отличников учебы 10 семестров.

Главный приз получила уроженка Брянска.

- Я мало верю в чудеса, но сегодня РУДН исполнил мою мечту и свершилось чудо - я выиграла автомобиль, к которому шла пять лет, - поделилась своей радостью Зарина. - . Спасибо большое университету, преподавателям, юридическому институту, что я поступила в РУДН. Я хочу пожелать всем ребятам, чтобы они верили в себя, верили в свой успех и превращали мечты в цели.

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