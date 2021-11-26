Фото: Брянское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

В Брянске в пятницу, 26 ноября, проходит Круглый стол «С 1 января 2022 года: больничный - только в электронном виде, а пособия – в проактивном режиме!!!». Его проводит Государственное учреждение - Брянское региональное отделение Фонда социального страхования РФ совместно с "Комсомольской правдой" в Брянске.

С 1 января 2022 года медицинские организации будут выдавать листки нетрудоспособности только в электронном виде. Фондом социального страхования РФ пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут назначаться и выплачиваться в проактивном режиме - без участия работника.

В мероприятии примут участие Андрей Иванович Карпов, управляющий Государственным учреждением - Брянским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации; Алексей Владимирович Ефимов, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; Виталий Петрович Филиппов, заместитель управляющего отделением; Ирина Александровна Бибикова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам; Ольга Сергеевна Биченкова, заместитель управляющего отделением.

Начало трансляции на сайте "КП" - 26 ноября в 10.00.