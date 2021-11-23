Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 385 жителей региона, выздоровели 230 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2272 ПЦР-тестов.

В целом у 87479 человек подтвердили коронавирус, вылечился 78350 жителей области, умерли 2167 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1078870.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 148 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 71 новый случай. Третье место разделили Навлинский и Суражский районы. Здесь выявили по 19 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 ноября 2021 года:

— Брянск – 33381(+148)

— Брянский район – 8919 (+16)

— Дятьковский район – 4385 (+71)

— Карачевский район – 2936(+7)

— Клинцы – 2879 (+3)

— Новозыбков – 2347

— Трубчевский район – 2412 (+8)

— Стародубский район – 2354(+15)

— Навлинский район – 2104 (+19)

— Жуковский район –1994 (+8)

— Унечский район – 1936(+6)

— Выгоничский район – 1809 (+6)

— Брасовский район – 1688 (+15)

— Комаричский район – 1590 (+1)

— Почепский район – 1523

— Фокино – 1367 (+3)

— Климовский район – 1340

— Мглинский район – 1280 (+8)

— Погарский район – 1218

— Клетнянский район – 1212 (+9)

— Дубровский район – 1177 (+8)

— Сельцо – 11135 (+4)

— Суземский район – 962 (+4)

— Злынковский район – 950

— Клинцовский район – 927 (+2)

— Суражский район – 910(+19)

— Гордеевский район – 781

— Красногорский район – 689 (+4)

— Севский район – 570(+1)

— Жирятинский район – 402

— Рогнединский район – 186

— Иногородние – 116.

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