Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 385 жителей региона, выздоровели 230 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2272 ПЦР-тестов.
В целом у 87479 человек подтвердили коронавирус, вылечился 78350 жителей области, умерли 2167 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1078870.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 148 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 71 новый случай. Третье место разделили Навлинский и Суражский районы. Здесь выявили по 19 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 ноября 2021 года:
— Брянск – 33381(+148)
— Брянский район – 8919 (+16)
— Дятьковский район – 4385 (+71)
— Карачевский район – 2936(+7)
— Клинцы – 2879 (+3)
— Новозыбков – 2347
— Трубчевский район – 2412 (+8)
— Стародубский район – 2354(+15)
— Навлинский район – 2104 (+19)
— Жуковский район –1994 (+8)
— Унечский район – 1936(+6)
— Выгоничский район – 1809 (+6)
— Брасовский район – 1688 (+15)
— Комаричский район – 1590 (+1)
— Почепский район – 1523
— Фокино – 1367 (+3)
— Климовский район – 1340
— Мглинский район – 1280 (+8)
— Погарский район – 1218
— Клетнянский район – 1212 (+9)
— Дубровский район – 1177 (+8)
— Сельцо – 11135 (+4)
— Суземский район – 962 (+4)
— Злынковский район – 950
— Клинцовский район – 927 (+2)
— Суражский район – 910(+19)
— Гордеевский район – 781
— Красногорский район – 689 (+4)
— Севский район – 570(+1)
— Жирятинский район – 402
— Рогнединский район – 186
— Иногородние – 116.
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