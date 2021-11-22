Фото: "Брянсксоюзпечать".

В Брянске в киоске «Союзпечать» заработал кофейный автомат. Киоск в новом формате открыл двери для посетителей на остановке «Курган Бессмертия».

Фото: "Брянсксоюзпечать".

Теперь вместе с любимыми печатными изданиями горожане могут купить горячий кофе со сладостями. И по-прежнему в ассортименте - минеральная вода.

Фото: "Брянсксоюзпечать".

Киоск работает с 8.00 до 19.00. Заходите и наслаждайтесь не только интересными новостями популярных печатных изданий, но и приятным ароматом горячего кофе.

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