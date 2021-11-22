Первые криптобиокабины от «Ростелекома» заработали в Брянской области

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» запустил в коммерческую эксплуатацию две криптобиокабины (КБК) в Брянской области. Специалисты компании смонтировали и настроили оборудование в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Брянске и Клинцах. Теперь жители этих городов с помощью цифрового комплекса смогут подать документы на оформление загранпаспорта нового поколения сроком действия до 10 лет.

Михаил Ерохин, директор департамента экономического развития Брянской области:

«Брянская область одной из первых в ЦФО ввела криптокабины в эксплуатацию. Устройства были установлены в МФЦ крупнейших населенных пунктов региона. Специалисты “Ростелекома” произвели их интеграцию с ведомственной ИT-системой выдачи загранпаспортов. Благодаря этому у жителей областного центра и Клинцов появился альтернативный способ документооборота с органами внутренних дел. Важно отметить, что на всех стадиях обработки и передачи биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Криптобиокабины – это новые программно-технические комплексы, позволяющие гражданам просто и быстро подать документы на получение биометрического загранпаспорта. В устройство интегрированы цифровая фотокамера, система бестеневого освещения, сканеры документов и отпечатков пальцев, а также считыватель штрихкода. Все эти составляющие позволяют исключить человеческий фактор на стадии сбора данных. “Ростелеком” предоставляет защищенные каналы связи для безопасной передачи персональной информации граждан в государственную ИT-систему. При этом наши специалисты на постоянной основе обеспечивают техническую поддержку и обслуживание КБК».

Чтобы воспользоваться устройством, необходимо подать заявление в МФЦ и получить индивидуальный штрихкод. Далее он подлежит сканированию в криптобиокабине. После чего на экране внутри комплекса появятся подсказки, следуя которым, заявитель должен будет сделать фото и сдать отпечатки пальцев. Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему «Мир», а после проверки – на фабрику Гознака для изготовления документа. Получить готовый загранпаспорт нужно будет в МФЦ.

Полина Шклярова, жительница г. Брянска:

«Я пришла в МФЦ, чтобы получить выписку из реестра недвижимости. Здесь же узнала про новые возможности для получения загранпаспорта и сразу решила попробовать, потому как с августа откладывала визит в паспортно-визовую службу. Спустя месяц пришла, повторно прошла процедуру идентификации и получила документ».

Оформить биометрический загранпаспорт нового поколения с помощью цифрового комплекса жители области могут в многофункциональных центрах в Брянске (ул. Дуки, 78) и Клинцах (ул. Лесной Двор, 2).

Криптобиокабины разработаны в России по заказу «Ростелекома», производятся концерном «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). В соответствии с распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» назначен единым поставщиком биометрических решений и услуг с криптографической защитой для МФЦ. Провайдер занимается поставкой, монтажом и запуском криптобиокабин, а также обеспечивает их эксплуатацию и техподдержку, предоставляет защищенные каналы передачи данных.