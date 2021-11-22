Брянскэнерго просит родителей и учителей рассказать брянским школьникам об опасности проведения фотосессий на энергообъектах

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» обращается к родителям брянских школьников и учителям с просьбой: рассказать детям о запрете делать селфи на энергообъектах и территориях, прилегающей к ним. Энергетики напоминают – энергообъекты являются местом повышенной опасности!

На объектах электроэнергетики и прилегающим к ним территориям строго запрещено устраивать игры и фотосессии! Находясь вблизи (в охранных зонах) линий электропередачи и подстанций, нельзя использовать селфипалку. Ее длина порой достигает нескольких метров, и этого достаточно, чтобы получить электротравму, даже если непосредственного контакта с энергооборудованием, находящимся под напряжением, не было, поскольку монопод, даже не касаясь линии, способен стать проводником электричества.

Необходимо помнить, что попасть под напряжение можно и не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним на недопустимое расстояние. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом человека возникает электрическая дуга, которая способна нанести несовместимые с жизнью травмы! О смертельной опасности напоминают знаки электробезопасности, размещенные на энергообъектах. «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», «Осторожно! Электрическое напряжение!» – это не простые слова, это предупреждение о реальной угрозе.

При обнаружении поврежденного оборудования электросетевого комплекса нужно немедленно сообщить по круглосуточному бесплатному номеру контакт-центра «Россети Центр» 8 (800)220-0-220 (звонок бесплатный).

«Школьники увлеченно делают селфи, которые потом выкладывают в соцсети. Ради красивых фотографий, видеороликов и «лайков» подростки забираются на энергообъекты, тем самым подвергая себя смертельной опасности! Мы, энергетики, призываем взрослых – родителей и учителей – провести с детьми разъяснительные беседы и объяснить им, что селфи на энергообъектах запрещены!», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим.