Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 453 жителя региона, выздоровели 397 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5983 ПЦР-теста.

В целом у 85833 человек подтвердили коронавирус, вылечился 76918 житель области, умерли 2116 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1059595.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 216 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 75 новых случаев заболевания ковид-19. Третье место – у Карачевского района с 30 заболевшими.26 ковид-положительных зафиксировали в Брасовском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 ноября 2021 года:

— Брянск – 32818 (+216)

— Брянский район – 8801 (+75)

— Дятьковский район – 4173 (+10)

— Клинцы – 2844

— Карачевский район – 2889 (+30)

— Новозыбков – 2294

— Стародубский район – 2312 (+1)

— Трубчевский район – 2368 (+3)

— Навлинский район – 2044 (+14)

— Жуковский район – 1961 (+1)

— Выгоничский район – 1789 (+7)

— Унечский район – 1897 (+19)

— Брасовский район – 1649 (+26)

— Комаричский район – 1576 (+19)

— Почепский район – 1499 (+2)

— Фокино – 1345 (+3)

— Климовский район – 1305 (+1)

— Мглинский район – 1256

— Клетнянский район – 1199

— Погарский район – 1185 (+8)

— Дубровский район – 1148

— Сельцо – 1120 (+10)

— Суземский район – 932 (+1)

— Клинцовский район – 914

— Злынковский район – 928 (+1)

— Суражский район – 883 (+2)

— Гордеевский район – 776 (+1)

— Красногорский район – 673 (+1)

— Севский район – 561 (+1)

— Жирятинский район – 395

— Рогнединский район – 183 (+1)

— Иногородние – 116.