Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 453 жителя региона, выздоровели 397 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5983 ПЦР-теста.
В целом у 85833 человек подтвердили коронавирус, вылечился 76918 житель области, умерли 2116 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1059595.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 216 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 75 новых случаев заболевания ковид-19. Третье место – у Карачевского района с 30 заболевшими.26 ковид-положительных зафиксировали в Брасовском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 ноября 2021 года:
— Брянск – 32818 (+216)
— Брянский район – 8801 (+75)
— Дятьковский район – 4173 (+10)
— Клинцы – 2844
— Карачевский район – 2889 (+30)
— Новозыбков – 2294
— Стародубский район – 2312 (+1)
— Трубчевский район – 2368 (+3)
— Навлинский район – 2044 (+14)
— Жуковский район – 1961 (+1)
— Выгоничский район – 1789 (+7)
— Унечский район – 1897 (+19)
— Брасовский район – 1649 (+26)
— Комаричский район – 1576 (+19)
— Почепский район – 1499 (+2)
— Фокино – 1345 (+3)
— Климовский район – 1305 (+1)
— Мглинский район – 1256
— Клетнянский район – 1199
— Погарский район – 1185 (+8)
— Дубровский район – 1148
— Сельцо – 1120 (+10)
— Суземский район – 932 (+1)
— Клинцовский район – 914
— Злынковский район – 928 (+1)
— Суражский район – 883 (+2)
— Гордеевский район – 776 (+1)
— Красногорский район – 673 (+1)
— Севский район – 561 (+1)
— Жирятинский район – 395
— Рогнединский район – 183 (+1)
— Иногородние – 116.