Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске число маршрутных такси могут сократить на 70 процентов. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Макаров.

Но все же точное количество сокращенных маршрутов будет зависеть от самих маршрутчиков. В частности, от того, насколько добросовестно они будут выполнять свои обязанности при перевозке пассажиров.

При этом прогнозируют, что муниципальный транспорт в этом году перевезет около восьми миллионов пассажиров.

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