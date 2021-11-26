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Общество26 ноября 2021 6:30

В Брянске число маршрутных такси могут сократить на 70 процентов

Многое будет зависеть от отношения к своей работе самих маршрутчиков
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске число маршрутных такси могут сократить на 70 процентов. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Макаров.

Но все же точное количество сокращенных маршрутов будет зависеть от самих маршрутчиков. В частности, от того, насколько добросовестно они будут выполнять свои обязанности при перевозке пассажиров.

При этом прогнозируют, что муниципальный транспорт в этом году перевезет около восьми миллионов пассажиров.

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