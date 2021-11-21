В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 420 жителей региона, выздоровел 401 пациент, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6184 ПЦР-тестов.

В целом у 86691 человека подтвердили коронавирус, вылечился 77761 житель области, умерли 2142 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1071799.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 147 новых случая коронавируса. На втором месте ДЯтьковский район. Здесь подтвердили 61 новый случай заболевания ковид-19. По 20 заболевших в Брянском районе и Новозыбкове. На этот раз опасную инфекцию зафиксировали во всех муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 ноября 2021 года:

— Брянск – 33108 (+147)

— Брянский район – 8859 (+20)

— Дятьковский район – 4264 (+61)

— Карачевский район – 2913 (+16)

— Клинцы – 2863 (+9)

— Новозыбков – 2335 (+20)

— Трубчевский район – 2397 (+13)

— Стародубский район – 2332 (+10)

— Навлинский район – 2085 (+16)

— Жуковский район – 1973 (+5)

— Унечский район – 1912 (+1)

— Выгоничский район – 1800 (+10)

— Брасовский район – 1673 (+11)

— Комаричский район – 1579 (+3)

— Почепский район – 1523 (+5)

— Фокино – 1358 (+7)

— Климовский район – 1330 (+10)

— Мглинский район – 1257 (+1)

— Погарский район – 1209 (+3)

— Клетнянский район – 1203 (+4)

— Дубровский район – 1168 (+8)

— Сельцо – 1125 (+5)

— Суземский район – 950 (+13)

— Злынковский район – 939 (+4)

— Клинцовский район – 922 (+4)

— Суражский район – 884 (+1)

— Гордеевский район – 780 (+1)

— Красногорский район – 682 (+6)

— Севский район – 564 (+1)

— Жирятинский район – 402 (+2)

— Рогнединский район – 186 (+3)

— Иногородние – 116.